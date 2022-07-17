كرواتيا تمنع رئيس صربيا من زيارة مجمع معسكرات الاعتقال ياسينوفتس

قالت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، إن سلطات كرواتيا منعت رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش من القيام بزيارة خاصة لمجمع معسكرات الاعتقال ياسينوفتس.

ووصفت رئيسة حكومة صربيا، هذا القرار بالفاضح والمعادي للمعايير الأوروبية.

وأضافت: "هذا التصرف كما لو تم منع رئيس إسرائيل من زيارة معسكر أوشفيتز. هذا قرار مناهض لأوروبا ومعاد للحضارة، وانتهاك صارخ لحرية التنقل. لن أغوص حتى بمقدار ما يقوله هذا عن عدم احترام الضحايا الصرب. هذه أكبر فضيحة بين صربيا وكرواتيا في التاريخ الحديث".

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ويشار إلى أن الرئيس الصربي كان يعتزم، القيام بزيارة ذات طابع خاص، إلى مجمع المعتقلات المذكور أعلاه، لتكريم ذكرى الصرب الذين ماتوا في المعسكر خلال الحرب العالمية الثانية. ويذكر أن جميع أقارب الرئيس الصربي الحالي تقريبا قتلوا نتيجة التطهير العرقي من قبل القوميين الكروات خلال تلك الحرب، بما في ذلك في معسكر ياسينوفتس.

المصدر: تاس