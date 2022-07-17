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الاستخبارات التركية: تحييد قيادي من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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الاستخبارات التركية: تحييد قيادي من
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حيدت الاستخبارات التركية، بعملية أمنية، قياديا في "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، الأحد، أن الاستخبارات التركية تتبعت القيادي عزالدين إنان الملقب حركيا بـ "درسيم ملاطية" في منطقة دهوك-غارا شمالي العراق.

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وأضافت أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية خلال اجتماع "إنان" مع مجموعة من "إرهابيي التنظيم" بالمنطقة، وتمكنت من تحييده مع عدد آخر.

ووفق المصادر، انضم "إنان" لصفوف التنظيم 1992، وانخرط في أنشطته في سوريا والعراق.​​​​​​​

المصدر: الأناضول 

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