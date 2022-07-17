الطيران المدني الأردني: الطائرة المحطمة في اليونان لم تكن وجهتها النهائية الأردن

قال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردنية إن طائرة الشحن من طراز "أنطونوف أن - 12" التي تحطمت ليلة الأحد شمالي اليونان والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وبين المصدر أن الطائرة طلبت الإذن للتوقف في الأردن بحدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، من أجل التزود بالوقود، ثم الإقلاع إلى وجهتها النهائية في بنغلاديش.

بدوره أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش أن الطائرة الأوكرانية An-12 التي تحطمت في اليونان ليلة الأحد، كانت تقل 11.5 طنا من "المنتجات الدفاعية"من صربيا ومتوجهة إلى بنغلاديش.

وكانت قناة ERT التلفزيونية قد أفادت بأن طائرة شحن أوكرانية من طراز "أنطونوف" تحطمت ليلة الأحد غربي مدينة كافالا شرقي اليونان، وكانت متجهة إلى الأردن.

ورصدت الطائرة آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا حيث طلب الطيار هبوطا اضطراريا.

المصدر: بترا