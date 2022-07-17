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وزارة الدفاع الصربية: الطائرة الأوكرانية المتحطمة في اليونان كانت تحمل أسلحة إلى بنغلاديش

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وزارة الدفاع الصربية: الطائرة الأوكرانية المتحطمة في اليونان كانت تحمل أسلحة إلى بنغلاديش
Legion-Media
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قال وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش إن الطائرة الأوكرانية An-12 التي تحطمت في اليونان ليلة الأحد، كانت تقل 11.5 طنا من "المنتجات الدفاعية"من صربيا ومتوجهة إلى بنغلاديش.

وقال الوزير في إفادة صحفية إن "الطائرة التي تحطمت في اليونان ليلا، (An12)، كانت تحمل 11.5 طنا من منتجات الصناعات الدفاعية الخاصة بنا إلى بنغلاديش. لسوء الحظ، مات جميع أفراد الطاقم الثمانية".

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إلى ذلك أفادت قناة ERT التلفزيونية بأن طائرة شحن أوكرانية من طراز "أنطونوف" تحطمت مساء السبت غربي مدينة كافالا شرقي اليونان.

ورصدت الطائرة آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا حيث طلب الطيار هبوطا اضطراريا.

المصدر: نوفوستي

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