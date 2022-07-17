عبداللهيان وتشاووش أوغلو يبحثان زيارة أردوغان المرتقبة إلى طهران

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا العلاقات السياسية والقنصلية بين البلدين وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران.

وفي محادثة جرت أمس السبت، أعرب الوزيران عن ارتياحهما المتبادل للزيارة الوشيكة للرئيس التركي إلى إيران، وتناولا بعض القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وتضمنت المحادثة تبادلا للآراء حول بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والقنصلية للبلدين وكذلك الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس التركي إلى طهران.

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وسيصل أردوغان إلى طهران مساء الاثنين بدعوة رسمية من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.

وفي وقت سابق أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الثلاثاء المقبل طهران، حيث سيجري محادثات مع نظيريه الإيراني والتركي، في لقاء قمة جديد للدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا بخصوص سوريا.

المصدر: "إرنا"