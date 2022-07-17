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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا / 17.07.2022/

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا / 17.07.2022/
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تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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