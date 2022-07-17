تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا / 17.07.2022/
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تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
مقتل شخصين في دونيتسك اليوم الماضي بقصف أوكراني
كييف تهدد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك
الدفاع الروسية: قوات كييف تتمركز في مدرسة بأوديسا وتنشر فيها مدرعات ومدفعية وراجمة صواريخ
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
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