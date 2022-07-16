قديروف يبحث مع سولوفيوف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

التقى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف في عاصمة الشيشان غروزني، وبحثا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال قديروف: "أصدقائي، لقد زادت شعبية جمهورية الشيشان بشكل كبير مؤخرا. تأتي إلى هنا شخصيات مرموقة ليس فقط على المستوى الفدرالي، بل على المستوى العالمي. اليوم جمهوريتنا المضيافة زارها الصحفي الروسي الشهير فلاديمير سولوفيوف".

وأشار إلى أن سولوفيوف زار خلال رحلته جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس.

وأضاف: "في إطار زيارته أيضا، قام الضيف المحترم بزيارة المسجد الرائع في مدينة شالي فخر المسلمين، الذي يحمل اسم النبي محمد".

المصدر: RT