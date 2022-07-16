خبير ألماني يحذر من انهيار سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي بسبب "أنانية" أعضائه

أشار مدير المعهد الألماني للاقتصاد، مايكل هوتر، إلى أن سوق الغاز الأوروبي معرض للانهيار، إن رفضت بعض دول الاتحاد الأوروبي تقاسم الغاز مع الدول المجاورة في مواجهة نقصه.

وقال هوتر في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" إنه "لا يجب أن يتوقف أعضاء الاتحاد الأوروبي عن تسليم الغاز للدول الأوروبية الأخرى، فهذا في مصلحة أوروبا ومصلحة ألمانيا التي تتبادل الغاز مع جميع جيرانها".

وحذر من أنه إذا لم تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلا في مصالحها الخاصة وقطعت الإمدادات عندما يكون هناك نقص في الوقود فإن الشركات والمستهلكين سيواجهون عواقب وخيمة بسبب هذا القرار.

المصدر: "نوفوستي"