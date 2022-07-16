 
مباشر

كندا.. وزيرة تنتقد مشاركة روسيا في اجتماع مجموعة الـ20 وتدافع عن إعادة بلادها التوربين الروسي

أخبار العالم

كندا.. وزيرة تنتقد مشاركة روسيا في اجتماع مجموعة الـ20 وتدافع عن إعادة بلادها التوربين الروسي
Gettyimages.ru
نائب وزير المالية الروسي تيمور مكسيموف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfl0

انتقدت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، مشاركة روسيا في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي عقد في إندونيسيا، معتبرة أنها "عبثية".

وقالت فريلاند ذات الأصول الأوكرانية في إفادة صحفية عبر الهاتف: "لقد اعترضنا بشدة وبوضوح على وجود المسؤولين الروس".

إقرأ المزيد
مسؤولو مالية
مسؤولو مالية "العشرين" ينهون اجتماعهم دون بيان ختامي لتضارب مواقفهم تجاه مسألة أوكرانيا

وقبل مهاجمة الوفد الروسي، حملت روسيا مسؤولية "التبعات الاقتصادية" التي يواجهها العالم حاليا.

وفي المقابل دافعت فريلاند عن القرار الكندي إعادة التوربين الروسي إلى ألمانيا الذي خضع للصيانة في كندا والمتعلق بخط الغاز الروسي "نورد ستريم".

وأوضحت الوزيرة أن اتخاذ القرار كان "صعبا للغاية" لكنه "كان القرار السليم" مشيرة إلى أن "تحديات الطاقة التي تواجهها ألمانيا وشركاؤنا الأوروبيون حقيقية جدا وكندا تدرك ذلك".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة رحبت علنا بهذا الخيار وأن ألمانيا كانت واضحة "في ما يتعلق بالتهديد الذي يعترض استمرار دعمها لأوكرانيا".

وطالبت ألمانيا بإعادة هذه المعدات إلى أوروبا بدون انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا، تفاديا لانقطاع تدفق الغاز الروسي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا