إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي وسط طهران ردا على زيارة بايدن للشرق الأوسط

احتشد عشرات الإيرانيين وسط طهران، وأحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي رفضا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.

وردد الحشد هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، كما هو معتاد في التظاهرات المناهضة لأمريكا في إيران.

كما احتج المتظاهرون على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية التي بدأت في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.

وكان بايدن قد أكد في القمة الإقليمية التي استضافتها السعودية أن "الولايات المتحدة لن تنسحب من أمن الشرق الأوسط وتترك فراغا قد تحاول روسيا أو الصين أو إيران ملؤه".



المصدر: "أسوشيتد برس"