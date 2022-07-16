 
مباشر

محافظو 11 مدينة إيطالية يطالبون دراغي بعدم الاستقالة

أخبار العالم

محافظو 11 مدينة إيطالية يطالبون دراغي بعدم الاستقالة
AP Natacha Pisarenko
رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfkp

دعا محافظو 11 مدينة كبرى في إيطاليا، بينها روما وميلانو وتورينو، رئيس الوزراء ماريو دراغي بمواصلة عمله على رأس الحكومة.

وجاء في المناشدة وفق ما نقلت صحيفة Corriere della Sera: "بقلق وريبة، نشاهد إعلان أزمة حكومية ناتجة عن السلوك غير المسؤول لجزء من الأغلبية".

إقرأ المزيد
 وزير الخارجية الإيطالي لا يستبعد وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا
 وزير الخارجية الإيطالي لا يستبعد وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا

وأضافت: "لقد مثل رئيس الوزراء ماريو دراغي بلدنا حتى الآن بسلطة على المستوى الدولي وأظهر كرامته وحجمه على الساحة السياسية والمؤسسية. نحن المحافظون، نطلب من ماريو دراغي أن يذهب أبعد من ذلك وأن يشرح للبرلمان ما هي المهام المطلوبة منا لمواصلة عمل الحكومة".

ووقع محافظو جنوة والبندقية وفلورنسا ومدن رئيسية أخرى على المناشدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا