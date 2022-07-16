محافظو 11 مدينة إيطالية يطالبون دراغي بعدم الاستقالة

دعا محافظو 11 مدينة كبرى في إيطاليا، بينها روما وميلانو وتورينو، رئيس الوزراء ماريو دراغي بمواصلة عمله على رأس الحكومة.

وجاء في المناشدة وفق ما نقلت صحيفة Corriere della Sera: "بقلق وريبة، نشاهد إعلان أزمة حكومية ناتجة عن السلوك غير المسؤول لجزء من الأغلبية".

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وأضافت: "لقد مثل رئيس الوزراء ماريو دراغي بلدنا حتى الآن بسلطة على المستوى الدولي وأظهر كرامته وحجمه على الساحة السياسية والمؤسسية. نحن المحافظون، نطلب من ماريو دراغي أن يذهب أبعد من ذلك وأن يشرح للبرلمان ما هي المهام المطلوبة منا لمواصلة عمل الحكومة".

ووقع محافظو جنوة والبندقية وفلورنسا ومدن رئيسية أخرى على المناشدة.

المصدر: نوفوستي