تحدثت الصحفية الألمانية ألينا ليب، عن جرائم الجيش الأوكراني ضد سكان جنوب شرق البلاد، وأشارت إلى استياء المدنيين هناك لإخفاء وسائل الإعلام الغربية حقيقة معاناتهم.

وقالت ليب لصحيفة Grayzone: "سئم الناس هنا من العيش في ظروف الحرب. الجنود الأوكرانيون يطلقون النار على المدنيين، يهاجمون دور الولادة، ويلغمون المرافئ، ويفجرون صوامع الحبوب".

وأشارت إلى أن سكان دونباس مستاؤون من تستر وسائل الإعلام الغربية على الحقيقة.

المصدر: RT