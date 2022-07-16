امرأة أمريكية ترفع دعوى قضائية على شركة "مارس" بسبب "صبغة خطيرة"

رفعت امرأة أمريكية دعوى قضائية ضد شركة "مارس"، متهمة إياها باستخدام ثنائي أكسيد التيتانيوم في تلوين حلوى "سكيتلز"، الذي يؤثر بشكل سلبي على عمل عدد من الأعضاء الحيوية.

وتقول جينيل تيمز، في دعواها القضائية، أن الشركة تعرض المستهلكين للخطر بسبب المستويات العالية من ثنائي أكسيد التيتانيوم، الذي يمكن أن يغير الحمض النووي كما يُزعم ويؤثر سلبا على عمل عدد من الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، إذا استهلك بكميات كبيرة.

وتشير الدعوى إلى أنه سيتم حظر ثنائي أكسيد التيتانيوم في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

ولم تعلق شركة "مارس" على هذه الأنباء.

المصدر: إنترفاكس