 
مباشر

رومانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

أخبار العالم

رومانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة
Legion-Media Vyacheslav Lopatin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfje

أعلنت وزارة الصحة الرومانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدري القردة في البلاد خلال اليوم الماضي.

وقال الوزارة أن المصابين رجلان بين 30 و32 عاما، وتم عزلهما في المستشفى.

إقرأ المزيد
ما مدى خطورة انتقال فيروس جدري القردة عبر الأسطح؟
ما مدى خطورة انتقال فيروس جدري القردة عبر الأسطح؟

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في وقت سابق إن لجنة الطوارئ ستجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة الفيروس النادر، على الرغم من استنتاجها في يونيو أن جدري القردة ليس "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

ولا تزال أوروبا بؤرة لتفشي المرض، حيث سجلت فيها حوالي 80٪ من الحالات المعروفة حول العالم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا