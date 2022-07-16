سيناتورة روسية: محاولات بايدن لإجبار الشرق على اللعب بقواعد واشنطن فشلت

قالت أولغا كوفيتيدي عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم، إن الخطط الأمريكية لزيادة إنتاج النفط في الشرق الأوسط فشلت، وأن الدول العربية لم تؤيد خطاب واشنطن المناهض لروسيا.

وأضافت: "فشلت محاولات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجبار الشرق على اللعب بـ"القواعد الأمريكية".

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ولفتت إلى أن الخطة الأمريكية لزيادة السعودية إنتاج النفط لخفض الأسعار عالميا، صبت في مصلحة روسيا.

وشددت على أن المشاركين في قمة مجلس التعاون الخليجي "لم يؤيدوا فكرة بايدن لفتح جبهة مناهضة لروسيا في الشرق الأوسط، ولم يدينوا العملية الروسية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي