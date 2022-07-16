صورة جنرال أمريكي كبير متحول جنسيا تثير غضب الفرنسيين في عيدهم الوطني

تفاعل مستخدمو "تويتر" بغضب إثر تداول صورة لراشيل ليفين أول أدميرال أمريكي متحول جنسيا مع الناشط المثلي سام برينتون، بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي في السفارة الفرنسية لدى واشنطن.

وانتقد المعلقون الصورة وسخروا منها، حيث قال برنارد جيندر: "أولا، قدرات الرئيس العقلية ضعيفة، وثانيا، المهرجون في مناصب حكومية رئيسية. من الصعب فهم الخطأ الذي يمكن أن يحدث مع إحدى القوى النووية العظمى". حيث يشغل برينتون منصب نائب مساعد وزير ​الوقود​ المستهلك وإدارة ​النفايات​ في إدارة ​الطاقة النووية​ في ​وزارة الطاقة الأمريكية.

وسخر آخر: "رجل عسكري مظهره مرعب. كل الأعداء يرتجفون!".

وقال المستخدم بيكل: "لا، ربما تكون هذه مزحة ما! أرفض تصديق ذلك. هل هذه أخبار كاذبة؟"

ورد عليه JDNPierre: "هل هذا فوتوشوب؟ هدئني من فضلك".

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وأشار بانغ إيزيدور: "ربما لم يحصل الرجال على تذكير بأنه قد تمت دعوتهم للاحتفال بيوم الباستيل، وليس إلى حفلة تنكرية".

ونوه ديلوا فلورين إلى أنها تعليمات إرشادية واضحة حول كيفية تشويه سمعتك في عيون العالم بأسره.

وقال هنري غاضبا: "كيف يمكن تحمّل مثل هذا التهريج".

وأكد أثينا: "لا يمكنني حتى العثور على كلمات. الخبر السار هو أننا وصلنا رسميا إلى القاع، والآن، إذا تم التفكير بشكل منطقي، يمكننا فقط البدء في الخروج منه".

المصدر: نوفوستي