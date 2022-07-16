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سيناتور روسي: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تدفع الاتحاد الأوروبي إلى الهاوية

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سيناتور روسي: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تدفع الاتحاد الأوروبي إلى الهاوية
Sputnik
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قال فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي إن واشنطن تدفع الاتحاد الأوروبي بواسطة العقوبات ضد روسيا إلى هاوية قد لا يتمكن من الخروج منها.

وأضاف السيناتور: "أعلن الاتحاد الأوروبي عن التحضير للحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا، السابعة على التوالي. يثير الاهتمام ما الذي يحاولون تحقيقه؟ لقد أدركوا بأنفسهم أن هذه الإجراءات لن توقف روسيا عن تحقيق مهمة اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا".

ووفقا له، تكرر عملية "سلب عقول" الأوروبيين. في أواخر الثلاثينيات، قام هتلر "بسلب عقولهم"، وإشراكهم في حرب صليبية ضد روسيا، وتحاول الولايات المتحدة تكرار ذلك حاليا.

وأضاف السناتور أن الأمريكيين يحاولون الآن القيام بذلك.

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وقال: "هل لا يفهم الأوروبيون حقا أن الولايات المتحدة تدفعهم إلى الهاوية التي لا يمكن الخروج منها أبدا. توقفوا، أيها الأوروبيون، فأنتم أناس عاقلون".

المصدر: نوفوستي

 

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