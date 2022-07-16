مؤسسة الحاخامية الكبرى في تركيا تدين تخريب مقبرة يهودية في تركيا (صور)

قالت صحيفة زمان التركية، إن 36 شاهد قبر، في مقبرة هاسكوي اليهودية في بي أوغلو باسطنبول، تعرضت للتخريب.

وأصدرت مؤسسة الحاخامية الكبرى في تركيا بيانا قالت فيه: "نتوقع القبض على مرتكبي هذا التخريب في أسرع وقت ممكن".

وبحسب البيان الصادر على حساب "تويتر" لمؤسسة الحاخامية الكبرى في تركيا، فقد نفذ مجهولون هجوما على المقبرة التي تقع فيها قبور الجالية اليهودية التركية. وتم كسر 36 شاهد قبر في الهجوم.

وقام البيان الصادر بعمل إشارة إلى وزارة الداخلية التركية ومحافظة إسطنبول.

كما أوضح البيان أنه تم نقل الأمر إلى الجهات المعنية، مع كافة الصور والتسجيلات الليلية، معلنين توقعهم القبض على مرتكبي هذا التخريب في أسرع وقت ممكن.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالين على الواقعة حيث قال: "ندين بشدة هذا الهجوم الشنيع. واتخذت الوحدات المعنية إجراءات للعثور على الجناة. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يهاجمون القيم المقدسة ويحاولون زرع بذور الفتنة والعداوة في مجتمعنا".

Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir.

Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.@TC_icisleri@TC_istanbulpic.twitter.com/8vapMNW6o8 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) July 15, 2022

المصدر: زمان