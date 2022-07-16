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كوريا الجنوبية.. السلطات تمنع الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني من السفر

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كوريا الجنوبية.. السلطات تمنع الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني من السفر
Legion-Media
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قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن النيابة العامة منعت المدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية بارك جي-وون، من السفر إلى الخارج.

وأضاف المسؤولون أن النيابة العامة بالإضافة لمنع جي-وون من السفر للخارج، وضعت سوه هون، سلف بارك، على قائمة ترقب الوصول، كجزء من التحقيقات في تعامل الإدارة السابقة مع حادثتين تتعلقان بكوريا الشمالية.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية إنه تم منع بارك من مغادرة البلاد لمدة شهر.

وقال مسؤولون إن سوه، الذي يقيم في الولايات المتحدة، وضع على قائمة الأشخاص الذين يتم إخطار المدعين العامين بدخولهم على الفور.

وكانت النيابة العامة تحقق في مزاعم بأن بارك وسوه قاما بإساءة التعامل مع قضية مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي على يد كوريا الشمالية في سبتمبر 2020 وقضية إعادة صيادين كوريين شماليين إلى كوريا الشمالية في نوفمبر 2019، على التوالي.

المصدر: يونهاب

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