زعيم المعارضة التركية يطالب بالتفاوض مجددا للحصول على مقاتلات F-35

طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، حكومة حزب العدالة والتنمية بالعودة إلى المفاوضات مع واشنطن للحصول على مقاتلات F-35.

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جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على قرار لبيع طائرات F-16 إلى تركيا، بناء على طلب أنقرة تعويضا عن استبعادها من برنامج F-35 بسبب حصولها على صواريخ S-400 الروسية.

وكتب كيليتشدار عبر تويتر مخاطبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "اجلس مع الولايات المتحدة مرة أخرى للحصول على طائرات F-35. دع الدبلوماسيين المختصين يقومون بعملهم. لا ينبغي لأحد أن يغادر الطاولة دون اتفاق بشأن قضايا F-35 وS-400".

وأضاف كيليتشدارأوغلو: "لا يصح أن نخرج من مشروع الطائرات المقاتلة F-35، ونحن أحد المستثمرين فيه، كما أنه لا يمكننا استرداد أموالنا، وبالإضافة إلى ذلك يحاولون فرض شروط على الأماكن التي يمكننا ولا يمكننا فيها استخدام طائرات F-16 التي أجبرنا عليها".

المصدر: "زمان" التركية