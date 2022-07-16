الخارجية الإيرانية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

علقت الخارجية الإيرانية على اعتراف صدر عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمشاركته في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الخارجية الإيرانية: "تفاخر بولتون بدوره في محاولات الانقلاب في أنحاء من العالم لم يفاجئ أحد".

وتابعت: "أصبح السر الذي كان واضحا للجميع أكثر وضوحا: الأفعال المدمرة لحكومة سيئة السمعة"، مضيفة: "النبأ السار هو أن تلك السياسات، بما في ذلك تهديدات "الحل الأخير"، قد فشلت وستفشل..يجب على أمريكا أن تغير نهجها".

تفاخر بولتون بدوره في محاولة الانقلاب في أنحاء من العالم لم يفاجئ أحداً. أصبح السر الذي كان واضحاً للجميع أكثر وضوحاً: الأفعال المدمرة لحكومة سيئة السمعة.

النبأ السار هو أن تلك السياسات، بما في ذلك تهديدات "الحل الأخير" ، قد فشلت وستفشل.

يجب على أمريكا أن تغير نهجها. pic.twitter.com/kPeipH4Jmt — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) July 15, 2022

تجدر الإشارة إلى أن جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارات الأمريكية في أوقات سابقة، قد اعترف في مقابلة مع "سي إن إن" بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

المصدر: "إرنا"