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الخارجية الإيرانية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

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الخارجية الإيرانية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج
AP
العلم الإيراني - طهران
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علقت الخارجية الإيرانية على اعتراف صدر عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمشاركته في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الخارجية الإيرانية: "تفاخر بولتون بدوره في محاولات الانقلاب في أنحاء من العالم لم يفاجئ أحد".

وتابعت: "أصبح السر الذي كان واضحا للجميع أكثر وضوحا: الأفعال المدمرة لحكومة سيئة السمعة"، مضيفة: "النبأ السار هو أن تلك السياسات، بما في ذلك تهديدات "الحل الأخير"، قد فشلت وستفشل..يجب على أمريكا أن تغير نهجها".

تجدر الإشارة إلى أن جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارات الأمريكية في أوقات سابقة، قد اعترف في مقابلة مع "سي إن إن" بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

المصدر: "إرنا"

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