 
مباشر

برلماني روسي يدعو لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بايدن

أخبار العالم

برلماني روسي يدعو لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بايدن
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfh6

دعا عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت لإضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قائمة المطلوبين دوليا بتهمة ممارسة "سياسة رعاية النازية الجديدة" التي تسببت باندلاع نزاع عسكري في أوكرانيا.

وأضاف شيريميت، الذي يمثل جمهورية القرم في مجلس الدوما الروسي: "حان الوقت لوضع بايدن على قائمة المطلوبين الدوليين كمجرم دولي. لقد تسببت سياسته القائمة على رعاية النازية الجديدة باندلاع النزاع العسكري في أوكرانيا. وتحت ستار القيم الديمقراطية استخدمت الولايات المتحدة، أوكرانيا والشعب الأوكراني كورقة مساومة في تحقيق طموحاتها الجيوسياسية والرغبة في إضعاف روسيا".

ووفقا له، تخلق سياسة التدخل الأمريكي في الشؤون السيادية للدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم، تهديدات للبشرية جمعاء.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: أوروبا أضاعت فرصة أتاحتها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا
زاخاروفا: أوروبا أضاعت فرصة أتاحتها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا

وقال البرلماني: "تتحمل الولايات المتحدة بالكامل مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا حاليا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا