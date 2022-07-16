النمسا تسلم الولايات المتحدة رجل أعمال تركيا مطلوبا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن النمسا قامت بتسليم الولايات المتحدة رجل أعمال تركيا مطلوبا بتهم غسل أموال واحتيال الكتروني وعرقلة إجراءات رسمية.

وقالت وزارة العدل، إن سيزغين باران كوركماز يواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما لكل تهمة تتعلق بالتآمر لغسل الأموال والاحتيال وعرقلة إجراءات رسمية.

ورافق رجال أمن أمريكيون من جهاز مارشالز، كوركماز إلى ولاية يوتا حيث يتهمه القضاء بغسل أكثر من 133 مليون دولار عبر حسابات مصرفية يشرف عليها في تركيا ولوكسمبورغ.

وأوقف كوركماز في النمسا في يونيو 2021 وكان يسعى إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد صرح لصحافي تركي أنه يفضل أن يحاكم في بلده حيث يتهمه القضاء بغسل أموال واحتيال.

وتفيد لائحة الاتهام الأمريكية بأن كوركماز ومتآمرين آخرين معه شاركوا في خطة للاحتيال على وزارة الخزانة الأمريكية عبر تقديم طلبات كاذبة للحصول على إعفاءات ضريبية تتجاوز قيمتها مليار دولار لإنتاج لشركتهم "واشاكي رينيوبل إينرجي" ديزل حيوي وبيعه.

واعترف جاكوب وإيزايا كينغستون بالتهم الموجهة إليهما من قبل القضاء الفدرالي فييوليو 2019 وشهدا في 2020 في محاكمة في ولاية يوتا لشريك ثالث هو ليفون تيرميندجيان الذي أدين بكل التهم.

ويشتبه بأن كوركماز وشركاءه استخدموا عائدات الاحتيال لشراء منازل فاخرة وشركات مثل "بايوفارما" وشركة الطيران التركية "بوراجيت" ويخت اسمه "كوين آن" (الملكة آن) وفندق في تركيا وفيلا وشقة على مضيق البوسفور في اسطنبول، حسب السلطات الأميركية.

وبالتعاون مع المسؤولين في لبنان، تمكن "جهاز مارشالز" من مصادرة اليخت في يوليو 2021 وتم بيعه لقاء 10.11 ملايين دولار.

وكانت الولايات المتحدة تصر على تسلمه من النمسا لأن احتمال أن يحصل ذلك من أنقرة كان ضئيلا. والسبب هو رفض واشنطن تسليم داعية تركي مقيم في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالتخطيط لانقلاب فاشل ضده في 2016.

وتقول المجموعة الاستقصائية "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" إن كوركماز لعب دورا في جهود أنقرة لكسب ود الرئيس دونالد ترامب في سنواته الأولى في البيت الأبيض.

وهي تشير إلى أن كوركماز سهّل في 2018 رحلة لأمريكيين مرتبطين بترامب سعوا إلى تأمين إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز أندرو برونسون من تركيا.

وأصبح مصير القس قضية رئيسية بالنسبة لترامب تحتل أولوية في العلاقات الأميركية التركية حتى إطلاق سراحه في نهاية المطاف أواخر 2018.

According to the 🇺🇲 US Department of Justice, 🇹🇷 Turkish businessman Sezgin Baran Korkmaz has been extradited to the USA by the 🇦🇹 Austrian authorities. Korkmaz has been accused of money laundering and fraud, and both the USA and Turkey have been looking for his extradition. pic.twitter.com/d0oy3cyMP7 — Himel Rahman (@HimelRahmanIR) July 15, 2022

Austrian Justice Ministry decides Sezgin Baran Korkmaz to be extradited to US over Turkey which also asked SBK's extradition earlier.

SBK will fly to US on July 15 - AA

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Cld be a big deal & def more headache for Erdogan as SBK was v close to ruling party officials & circles etc pic.twitter.com/mQFKWCJYxn — ilhan tanir (@WashingtonPoint) July 11, 2022

المصدر: أ ف ب