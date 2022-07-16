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برلماني أوكراني: هنغاريا قد تنشر قواتها في ترانسكارباثيا الأوكرانية

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برلماني أوكراني: هنغاريا قد تنشر قواتها في ترانسكارباثيا الأوكرانية
Gettyimages.ru
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قال مكسيم بوزانسكي عضو برلمان أوكرانيا، إن هنغاريا قد تنشر قواتها في ما وراء الكربات الأوكرانية (ترانسكارباثيا)، وذلك ضد رغبة النظام في كييف.

بهذا الشكل علق البرلماني الأوكراني، على تصريحات وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو، الذي قال إن بودابست لديها سيناريوهات "طوارئ عسكرية" لحماية الأقلية المجرية في ترانسكارباثيا.

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وأضاف بوزانسكي: "أعتقد أنه يجب على وزارة الخارجية الأوكرانية أن تطلب على الفور تفسيرا من الزملاء الهنغاريين كيف ستنقذ السلطات الهنغارية مائة وخمسين ألف أوكراني من أصول هنغارية على الأراضي الأوكرانية. أرى هنا وجود تلميح مباشر ومكشوف نحو أحداث 17 سبتمبر عام 1939 (تاريخ بداية الحملة البولندية للجيش الأحمر)".

ودعا البرلماني سلطات بلاده للاحتجاج على كلمات الوزير الهنغاري والتأكيد على أنها تتعارض مع احترام سيادة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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