سفير أمريكي سابق: كثيرون في الولايات المتحدة يشاركون بوتين نظرته إلى أوكرانيا

أقر السفير الأمريكي الأسبق في موسكو مايكل ماكفول بأن أمريكيين كثيرين بمن فيهم ممثلو المجتمع العلمي يقبلون رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوحدة التاريخية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ماكفول في حديث نشرته جريدة "أوكرانسكا برافدا" اليوم السبت: "هناك كثير من الناس في الولايات المتحدة يشاطرون بوتين بعض تصريحاته حول أوكرانيا: (ويقولون) الروس والأوكرانيون، كلهم ​​متشابهون، أليس كذلك؟ لغتهم هي نفسها في الأساس، أليس كذلك؟.. حتى العلماء والأساتذة يتحدثون باستخدام مثل هذه الطروحات".

وحسب الدبلوماسي السابق، فإن العديد من الخبراء الأمريكيين على دراية بأن كلا من روسيا وأوكرانيا يعود تاريخها إلى دولة روسية قديمة واحدة.

وأعرب ماكفول عن اعتقاده بأنه يتعين على واشنطن وكييف معا، تنفيذ نوع من البرامج التعليمية، تظهر للعالم "تاريخا جديدا" لأوكرانيا يصب في مصلحة الغرب.

المصدر: "نوفوستي"