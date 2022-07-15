شاهد لحظة اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فجر السبت مقاطع فيديو وثقت لحظة اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان.

وقال المتحدث في تصريح مقتضب: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في عسقلان، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، القبة الحديدية اعترضت واحدا، والآخر سقط في منطقة مفتوحة".

وتم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة عسقلان بجنوب إسرائيل مع إطلاق الصاروخين.

وأكد المسؤولون الطبيون في "نجمة داوود الحمراء" عدم وقوع أي إصابات جسدية بين السكان، وتم تقديم المساعدة الطبية لشخصين أصيبا بصدمة نفسية جراء الحادث.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق الصاروخين تمت بعد ساعات من اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته للمنطقة.

المصدر: RT + وسائب إعلام عبرية