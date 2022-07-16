لوغانسك: القوات الأوكرانية تحرق حقول القمح

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية حرقت حقول القمح وصوامع الحبوب أثناء انسحابها أمام تقدم القوات الروسية، في خطوات انتقامية.

وقال مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوغانسك فيتالي كيسيليوف: "طردت قواتنا الفاشيين بنجاح من بلدة فولتشيياروفكا، حيث فروا باتجاه سيفيرسك وأضرموا النار في حقول الحبوب على طريقهم".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم المروحيات لهذا الغرض، وأن حادثا مماثلا وقع في بلدة روبيجنويه، حيث "استهدفت القوات الأوكرانية صومعة للحبوب، مما أسفر عن احتراقها".

وأضاف أن "هذا كان احتياطي استراتيجي لمدن روبيجنويه وسفيرودونيتسك وليسيتشانسك وكراسني ليمان والبلدات الصغيرة المجاورة".

وقال إن القوات الأوكرانية "تستخدم التكتيكات ذاتها في جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي