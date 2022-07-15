البنتاغون: سنرحب بجلوس روسيا إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا إن فعلت ذلك

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة سترحب بقرار روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، في حال قررت موسكو ذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنه "بإمكان روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أي وقت، وأينما أرادت ذلك، ومن شأن ذلك أن يمثل خطوة إيجابية".

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وكان الكرملين قد أعلن عن "انفتاح" موسكو على المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ولكن على كييف أن تدرك أنه كلما تأخرت موافقتها على التفاوض، سيكون التوصل إلى اتفاق مع موسكو أصعب.

وأشارت موسكو إلى أن الحوار الذي جرت عدة جولات منه في بيلاروس وإسطنبول في وقت سابق، تم تجميده من قبل كييف.

المصدر: نوفوستي