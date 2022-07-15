الكاظمي: العراق لن ينضم لأي حلف عسكري وموقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن مؤتمر جدة في السعودية "لن يشهد مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل"، وأكد أن الحديث عن ذلك محاولة للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان يوم الجمعة نشره على "تويتر" بأن "موقف العراق ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، وغير قابل للنقاش".

وأضاف المكتب الإعلامي أنه لا يمكن للعراق أن يكون منطلقا لتهديد أي من دول الجوار.

وشدد رئيس الوزراء على أن بغداد لن تسمح لأي طرف أن يتخذ من العراق منطلقا لتهديد الجيران، أو خلق المشاكل عن طريق استخدام الأراضي العراقية.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : موقف العراق ثابت وواضح من القضية الفلسطينية وغير قابل للنقاش، وكذلك لا يمكن للعراق أن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار، ولن نسمح لأي طرف أن يتخذ من العراق منطلقاً لتهديد الجيران، أو خلق المشاكل عن طريق استخدام الأراضي العراقية. pic.twitter.com/xAQ912KirG — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 15, 2022

وأكد أنهم اليوم بأمسّ الحاجة إلى الحكمة، وإلى الصبر، والتصالح مع النفس، وإعادة الثقة من أجل العراق والعراقيين، مشيرا إلى أن شعارهم من أول يوم لهذه الحكومة "العراق أولا، وسوف نستمر بهذا التوجه من أجل خدمة الشعب".

إلى ذلك، أفاد الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبل سفره إلى جدة بأن "العراق لم ولن يكون، لا اليوم ولا غدا، في أي محور أو حلف عسكري، والمصلحة الوطنية هي الهدف من هذه اللقاءات".

وقال "اليوم نلبي دعوة تلقاها العراق للمشاركة في مؤتمر جدة، الذي ستحضره دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة".

وبخصوص لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتباحث مع الأمريكيين فيما اتفقوا عليه في الاتفاقية الاستراتيجية، وتنشيط الاتفاقيات في مجال التعليم، والثقافة، والصحة، ومجالات أخرى تنعكس على الدور الاقتصادي.

المصدر: RT + وكالة الأنباء العراقية