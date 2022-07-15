الدفاع الروسية: مسلحو كييف يتحصنون في المباني السكنية بمدينة نيكولايف

أشار ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إلى أن مسلحي كييف يتحصنون في المباني السكنية بشارع أدميرالسكايا في مدينة نيكولايف، ويمنعون إجلاء السكان.

وذكر أنه في توريتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تنشط تشكيلات أوكرانية مسلحة نشرت ذخيرتها وعرباتها المدرعة في إحدى المدارس.

وأضاف أنه تم نشر وحدات من القوات الأوكرانية والمدرعات في روضة للأطفال بكراماتورسك، وتم تلغيم مداخل الروضة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية