ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش والقوميين الأوكرانيين يستجوبون سكان أوديسا، لمعرفة ما إذا كان لديهم أقارب في روسيا والتحقق من مدى ولائهم لنظام كييف.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: "وفقا لمعلوماتنا، يضطر موظفو الدولة والبلديات في أوديسا تحت التهديد بالفصل من قبل مسلحي التشكيلات القومية وموظفي إدارة أمن الدولة، لملء استمارات حول أقاربهم في روسيا، وطبيعة الاتصال بهم، وعن وجود معارف أو جيران لهم يعربون عن عدم رضاهم عن تصرفات القيادة السياسية لأوكرانيا. وكل من يشتبه في ولائهم لروسيا، يتم اعتقالهم واقتيادهم في وجهة غير معروفة".

وأضاف ميزينتسيف أن عشرات المعتقلين لم يعودوا إلى منازلهم، ومصيرهم مجهول.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية