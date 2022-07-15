باشينيان يبحث الأمن في القوقاز مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

استقبل رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، وبحث معه قضايا أمن المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأرمني يوم الجمعة، أن "الجانبين بحثا القضايا المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، ومكافحة الإرهاب".

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وأضاف البيان أن باشينيان وبيرنز "بحثا كذلك العمليات الجارية في جنوب القوقاز".

يذكر أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وصل إلى يريفان يوم الجمعة، دون إعلان السفارة الأمريكية لدى أرمينيا عن هذه الزيارة.

المصدر: RT