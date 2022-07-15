مسلحو كييف يقصفون السوق المركزي في سلافيانسك لاتهام الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف قوات كييف السوق المركزي بمدينة سلافيانسك في دونيتسك الشعبية، لاتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية، واستهداف المدنيين.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاعي الروسي: "لقد ثبت بشكل موثوق أنه في سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية ولزرع المشاعر المعادية لروسيا بين السكان، تقدم التشكيلات الأوكرانية على قصف المناطق السكنية. ففي 14 يوليو 2022، قصفت قوات كييف المتمركزة في محطة سكة الحديد بسلافيانسك، السوق المركزي في المدينة".

وأضاف أنه بعد دقائق قليلة من القصف، كان صحفيون أوكرانيون يعملون في مكان الحادث، ويلتقطون الصور والفيديوهات لعواقب الضربات العشوائية المزعومة التي شنتها القوات الروسية على المدنيين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية