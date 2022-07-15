رئيس مولدوفا السابق: سعي كيشناو للحصول على أسلحة غربية يؤكد ضعف بصيرتها

انتقد رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون مساعي سلطات بلاده الجديدة للحصول على أسلحة من الدول الغربية، معتبرا أن هذه السياسات تنمّ عن "ضعف البصيرة".

وقال دودون في حديث لقناة "روسيا 24": "لماذا نريد أسلحة الآن؟ إذا اشترى أحد أسلحة، فيجب إطلاق النار منها على جهة معينة وفي لحظة معينة. ومن الواضح أن الأسلحة الغربية في مولدوفا لن تستخدم لإطلاق النار على الغرب. ومن الواضح ضد من تلك الأعمال".

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وأكد أنه على قيادة مولدوفا أن تهتم بالحفاظ على الوضع الحيادي للبلاد، "عوضا عن تعبئتها للحرب".

وكانت حكومة مولدوفا قد أعلنت في يوينو الماضي أنها تجري مباحثات أولية مع الدول الغربية للحصول منها على أسلحة هجومية.

وأكدت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أن بلادها تحتاج إلى هذه الأسلحة "لحماية نفسها" على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + RT