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الإعلام العبري: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيزور دولة عربية لم يسبق أن زارها رئيس أركان من قبل

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الإعلام العبري: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيزور دولة عربية لم يسبق أن زارها رئيس أركان من قبل
Gettyimages.ru
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
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نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة تغريدة قالت فيها إن رئيس أركان الجيش سيقوم بزيارة إلى دولة عربية في المنطقة.

وقالت إذاعة "GLZ Radio" في التغريدة: "مصرح بالنشر.. سيقلع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الأسبوع المقبل لزيارة دولة عربية في المنطقة لم يسبق أن زارها رئيس أركان من قبل".

ولم تكشف الإذاعة عن الدولة التي ينوي أفيف كوخافي زيارتها.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي

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