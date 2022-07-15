موسكو تعلق على تحقيق روماني في العملية الروسية في أوكرانيا

أكدت الخارجية الروسية أن "التحقيق" الذي أجراه المدعي العام الروماني في "الضرر الذي لحق بمواطنيه خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، نابع من إملاءات سياسة.

وجاء في بيان الخارجية: "لقد وثقنا رسالة ظهرت مؤخرا على الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام الروماني حول بدء التحقيق في "حقائق الأضرار التي لحقت بالسلامة الجسدية والعقلية للرومانيين أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا. ومن الواضح أن هذه الخطوة نابعة من إملاءات سياسية صرفة".

ولفتت الوزارة إلى أن معنى هذا النهج هو التنفيذ المنظم لمسار "الحلفاء الغربيين"، وقالت: "نحن لا نتحدث عن تصور موضوعي للوضع في أوكرانيا وجوانبه القانونية، ولا عن مبادرة مستقلة للسلطات الرومانية".

وشددت على أن هذا النوع من "اهتمام بوخارست" أحادي الجانب بتصرفات الجيش الروسي، يثير التساؤلات حول مشاركة مواطنين رومانيين في القتال إلى جانب قوات كييف.

وأضافت أن "مسؤولية الجانب الروماني الأخلاقية على الأقل عن أفعالهم، لم يرفعها أحد عنهم".

المصدر: نوفوستي