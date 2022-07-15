المحكمة تؤجل الاستماع لإفادة ترامب إثر وفاة زوجته الأولى

أرجأت السلطات القضائية الأمريكية الاستماع لإفادة الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق مدني بنيويورك يتعلق بادعاءات على شركته بالاحتيال، وذلك على خلفية وفاة زوجته الأولى إيفانا.

وكان من المقرر الجمعة، أن يدلي ترامب ونجلاه دونالد جونيور وإيفانكا بإفاداتهم تحت القسم، في التحقيق الذي تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، إلا أن المتحدث باسم جيمس قال إن الإفادات أرجئت بسبب وفاة إيفانا ترامب الخميس، وهي والدة دونالد جونيور وإيفانكا.

وأوضح المتحدث أنه "في ضوء وفاة إيفانا ترامب أمس، تلقينا طلبا من محامي دونالد ترامب وأبنائه بإرجاء إعطاء الإفادات الثلاث، وهو ما وافقنا عليه". وأشار الى أن الإرجاء "موقت وستتم إعادة جدولة الإفادات في أقرب وقت ممكن"، دون أن يذكر معلومات حول تواريخ تقديمها.

وتوفيت إيفانا ترامب عن عمر 73 عاما في منزلها في مانهاتن. وتحقق الشرطة في ما إذا كانت الوفاة ناتجة من حادث سقوط على درج منزلها، ومن المقرر أن يحدد الطبيب الشرعي في المدينة سبب الوفاة.

وتشتبه جيمس في أن "منظمة ترامب" بالغت بشكل احتيالي في قيمة عقارات عند التقدم بطلب للحصول على قروض مصرفية، في حين قللت من قيمتها أمام السلطات الضريبية من أجل دفع ضرائب أقل. في حين نفت عائلة ترامب ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: فرانس برس