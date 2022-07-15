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موسكو: نرفض ربط توقف المفاوضات حول ترانسنيستريا بالعملية الروسية في أوكرانيا

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موسكو: نرفض ربط توقف المفاوضات حول ترانسنيستريا بالعملية الروسية في أوكرانيا
Sputnik Russian Foreign Ministry
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ترفض محاولات الربط بين توقف مفاوضات "5+2" حول التسوية في ترانسنيستريا، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان لها يوم الجمعة، إن "هناك محاولات لربط توقف عمل الصيغة التفاوضية "5+2" بأعمال روسيا في أوكرانيا. ونحن نرفض مثل هذا الطرح بشكل حازم".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى المنطقة لم تؤد إلى أي اختراق.

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وأضافت أن هذه الزيارة "أظهرت فقط نقص جهود الوساطة في عمل رئيس المنظمة البولندي الحالي. وهناك انطباع بأن الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتجه إلى دور المتفرج بدلا من البحث عن حلول الوسط".

يذكر أن المفاوضات بصيغة "5+2" حول تسوية قضية ترانسنيستريا، يشارك فيها طرفا النزاع (مولدوفا وجمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصفة مراقب.

وجرت آخر جولة من المفاوضات في هذا الإطار في أكتوبر 2019 دون صدور أي وثائق. وتوقفت المفاوضات منذ ذلك الحين.

المصدر: تاس

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