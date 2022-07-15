خوفا على خطط تسعير النفط الروسي.. بايدن يراقب الوضع السياسي في إيطاليا

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يتابع عن كثب الوضع السياسي في إيطاليا بعد قرار رئيس الوزراء ماريو دراغي الاستقالة، في ظل خطط واشنطن وحلفائها لتحديد سقف أعلى لسعر النفط الروسي.

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن البيت الأبيض غير قادر على التكهن بكيفية تأثير هذا القرار على خطط واشنطن فرض حد أعلى لسعر النفط الروسي.

وقال سوليفان: "لا يمكنني التكهن حقا بالديناميات الداخلية، وأود أن أقول إن الرئيس بايدن يكن الكثير من الاحترام لرئيس الوزراء دراغي، لذلك فهو بالطبع يراقب عن كثب كيف تجري الأحداث في روما. دعونا نرى كيف سينتهي الأمر".

وفي وقت سابق، أعلن دراغي قراره الاستقالة، إلا أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رفض استقالة رئيس الوزراء.

المصدر: تاس