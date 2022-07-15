كييف "واثقة" بأن واشنطن ستسلمها صواريخ مداها 300 كم

أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن كييف ستتسلم راجمات صواريخ HIMARS من واشنطن بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

ووفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، قال ريزنيكوف إنه واثق من أنه سيتم توفير المزيد من الأنظمة بعيدة المدى لأوكرانيا، ولاسيما راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لم ترغب في إرسال HIMARS، التي يبلغ مداها 80 كيلومترا والموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع GPS، خوفا من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تصعيد الحرب.

وأضاف ريزنيكوف أنه واثق من أن الشركاء سيرسلون المزيد، بما في ذلك نسخة بمدى 300 كيلومتر.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا أنها تنتظر وصول مراقبين للسيطرة على الأسلحة الغربية المسلمة لكييف.

المصدر: راديو سبوتنيك