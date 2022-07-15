بوساطة مغربية أمريكية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية

أكدت السلطات الإسرائيلية يوم الجمعة أنه تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية على مدار الساعة.

ونشرت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي مساء الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار الساعة يوميا، وذلك فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

وقالت الوزيرة "بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار 24 ساعة يوميا عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة".

وأضافت "بودي أن أشكر الرئيس بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة".

بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار ٢٤ ساعة يومياً عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

بودي ان اشكر الرئيس بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة pic.twitter.com/MY7794IzP1 — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) July 15, 2022

وأفادت القناة العبرية السابعة بأن الوزيرة ميراف ميخائيلي كانت على تواصل مع مسؤولين في فلسطين والمغرب والولايات المتحدة من أجل استمرار فتح معبر اللنبي مع الأردن بشكل يومي.

وأوضحت أن هذه الخطوة سيتم دفعها بقوة في أعقاب زيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي للمنطقة، على أن تتحقق تلك الخطوة المهمة فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

ويربط معبر الملك حسين أو ما يعرف بمعبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن فوق نهر الأردن.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية