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بوساطة مغربية أمريكية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية

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بوساطة مغربية أمريكية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية
Gettyimages.ru
معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية
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أكدت السلطات الإسرائيلية يوم الجمعة أنه تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية على مدار الساعة.

ونشرت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي مساء الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار الساعة يوميا، وذلك فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

وقالت الوزيرة "بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار 24 ساعة يوميا عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة".

وأضافت "بودي أن أشكر الرئيس بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة".

وأفادت القناة العبرية السابعة بأن الوزيرة ميراف ميخائيلي كانت على تواصل مع مسؤولين في فلسطين والمغرب والولايات المتحدة من أجل استمرار فتح معبر اللنبي مع الأردن بشكل يومي.

وأوضحت أن هذه الخطوة سيتم دفعها بقوة في أعقاب زيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي للمنطقة، على أن تتحقق تلك الخطوة المهمة فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

ويربط معبر الملك حسين أو ما يعرف بمعبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن فوق نهر الأردن.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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