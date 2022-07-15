وزارة الخارجية البريطانية تتحقق من بيانات المرتزق المتوفي في جمهورية دونيتسك الشعبية

ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن وزارة الخارجية البريطانية تتحقق "بشكل عاجل" من التقارير المتعلقة بوفاة المرتزق البريطاني، بول يوري.

وكانت محققة الشكاوى في الجمهورية، داريا موروزوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن المرتزق البريطاني، بول جونسون أنتوني دومينيك يوري، الذي كان محتجزا في جمهورية دونيتسك الشعبية، توفي نتيجة لأمراضه المزمنة، وحالة الاكتئاب من اللامبالاة بشأن مصيره في وطنه.

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وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن وزارة الخارجية "تتحقق بشكل عاجل" من الرسائل، مضيفا أن "أفكارنا مع عائلته وأصدقائه"، بحسب ما ذكرت القناة. كما وصف مكتب رئيس الوزراء الأنباء بأنها "مقلقة"، وفقا لقناة "آي تي في" التلفزيونية.

وقالت والدة المرتزق، ليندا أوري، بأنها "صدمت تماما" مما حدث، حيث تلقت الأسرة نبأ الوفاة من وزارة الخارجية البريطانية.

ووفقا لموروزوفا، كان أوري عسكريا محترفا، شارك في نزاعات مختلفة في أفغانستان والعراق وليبيا وأوكرانيا، وقاد عمليات عسكرية، إلى جانب قيامه بتجنيد وتدريب المرتزقة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد تم القبض عليه في أبريل الماضي، أثناء محاولته اختراق نقطة تفتيش تسيطر عليها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي