في الذكرى الرابعة لاعتقالها.. ماريا بوتينا ترسل هدية "برتقالية" للسفارة الأمريكية

قبل 4 سنوات اعتقلت السلطات الأمريكية المواطنة الروسية ماريا بوتينا بتهمة واهية، واليوم قررت ماريا التي أصبحت الآن عضوا في البرلمان الروسي، إحياء هذه الذكرى بطريقة مفاجئة وساخرة.

ونشرت بوتينا اليوم الجمعة مقطع فيديو عبر "تلغرام" استذكرت فيه معاناتها في السجون الأمريكية وكشفت عن الهدية التي أرسلتها إلى السفارة الأمريكية في موسكو "لعلها تستفيد منها".

وقالت بوتينا: "قبل أربع سنوات بالضبط تم اعتقالي. بذلك ذقت، وأنا بريئة من أي شيء، ما يسمى الديمقراطية الأمريكية، على شكل 15 شهرا في السجن بما تضمن ذلك من تعذيب، وتنمر، 10 أشهر بدون جرعة من الهواء النقي، و4 أشهر في زنزانة عقابية، والتنقل بين 6 سجون وأكثر بكثير من الأمور مثلها".

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ووصفت "الديمقراطية على الطريقة الغربية" بأنها "عندما العقوبة لا تتطلب جريمة".

وتابعت أنه في الذكرى السنوية لاعتقالها، قررت أن تفعل "عملا صالحا"، موضحة أنها أرسلت هدية إلى السفارة الأمريكية في موسكو تتمثل في زي سجين برتقالي اللون مع رمز QR لتنزيل كتابها "مذكرات من السجن" باللغة الإنجليزية كدليل يساعد في "البقاء على قيد الحياة في سجن أمريكي".

وأضافت ساخرة أنه الآن، "بينما يتولى الديمقراطيون السلطة في أمريكا، هم من يسجنون الجمهوريين على راحتهم، لكن في الخريف ستتغير السلطة وستبدأ عمليات سجن من لاحق الآخرين بالأمس، وهكذا إلى ما لا نهاية له".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في يوليو 2018 عن اعتقال المواطنة الروسية ماريا بوتينا المقيمة في الولايات المتحدة، واتهمتها بأنها "كانت تعمل لصالح روسيا" كعميل أجنبي، دون أن تسجل نفسها بهذه الصفة لدى الوزارة.

ونفت موسكو صحة هذا الاتهام، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام نفسه أن المواطنة الروسية "لم تكن مكلفة بتنفيذ أي مهام للدولة الروسية في الخارج".

المصدر: RT