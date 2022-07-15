انتحل صفة لاجئ سوري .. حكم بالسجن على ضابط سابق في الجيش الألماني بتهمة "التخطيط لاعتداء"

حكم القضاء الألماني، اليوم الجمعة، على ضابط سابق في الجيش متهم بالتخطيط لهجوم يميني متطرف وانتحل صفة لاجئ سوري بالسجن خمس سنوات ونصف السنة.

وقال القاضي كريستوف كولر رئيس محكمة فرانكفورت إن "المتهم مذنب بالتخطيط لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة".

والمتهم فرانكو ألبريشت (33 عاما) هو أب لثلاثة أطفال، وهو موجود في قفص الاتهام أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت الغربية منذ مايو 2021، ومن بين أهدافه المحتملة كان وزراء ونواب وناشط يهودي بارز في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: "أ ف ب"