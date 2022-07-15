بايدن: نركز على عملية التحقيق لكشف النقاب عن مقتل شيرين أبو عاقلة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستستمر بالإصرار في العمل للوصول إلى المحاسبة الشفافة لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أنها كانت تؤدي عملا حيويا ووفاتها كانت خسارة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال بايدن: "يجب أن نضع حدا للعنف الذي دمر الكثير من العائلات، والكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين فقدوا حياتهم هذه السنة"، لافتا إلى مقتل أبو عاقلة و"هي سيدة أمريكية وفلسطينية فخورة كانت تقوم بأدائها المهام من خلال الإعلام المستقل".

وأضاف: قتلها يعتبر فقدانا للشعب الفلسطيني ولدينا أمل بأن إرثها سيلهم الآخرين لكشف الحقيقة"، مؤكدا "أننا نركز على عملية التحقيق لكشف النقاب عن مقتلها وضمان حرية الإعلام".

المصدر: RT