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بعد زيارة بايدن لإسرائيل.. إيران "تزداد عزما" على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي

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بعد زيارة بايدن لإسرائيل.. إيران
Legion-Media
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أكدت طهران أنها باتت "أكثر عزما" على حفظ مصالحها في أي إحياء للاتفاق النووي، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل حيث وقع إعلانا أمنيا موجها بالدرجة الأولى ضد إيران.

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وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر "تويتر" اليوم الجمعة، إن بلاده "تواصل طريقها بقوة ومنطق لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستكمال الجهود المشرفة لإلغاء العقوبات".

وأضاف: "لن نتخلى أبدا عن الحقوق البديهية للشعب الإيراني العظيم.. هدفنا هو التوصل لاتفاق جيد ومحكم ومستدام.. ولا شك أن مسرحية الدمى للبيت الأبيض والصهيونية في المنطقة تزيد من عزمنا (على تحقيق ذلك)".

المصدر: RT

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