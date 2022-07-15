وزير خارجية هنغاريا: أعددنا "سيناريوهات طوارئ عسكرية" لحماية الهنغاريين بأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو، أن بلاده لديها سيناريوهات "طوارئ عسكرية" لحماية وإنقاذ 150 ألف مجري في ترانسكارباثيا الأوكرانية، لكنها تود تجنبها.

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وفي مقابلة مع النسخة المجرية من صحيفة "Index" قال رئيس الدبلوماسية المجرية: "في بلادنا، تم إعداد سيناريوهات لحالات الطوارئ العسكرية... ومن مصلحتنا إحلال السلام في الشرق في أسرع وقت ممكن، لأننا حينها سنتمكن من تجنب السيناريوهات الخطيرة المعدة من أجل إنقاذ وحماية 150 ألف مجري يعيشون في ترانسكارباثيا".

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قد صرحت في وقت سابق بأن موقف السلطات الهنغارية بشأن الوضع حول أوكرانيا قريب من الموالي لروسيا، وافترضت أن بودابست تريد بأعمالها الحصول على "غاز روسي رخيص" أو "ترانسكارباثيا الأوكرانية".

ونفت السفارة الهنغارية في أوكرانيا هذه الاتهامات ووصفت كلماتها بأنها افتراء، مشيرة إلى "اندهاشها وصدمتها" من مثل هذه التصريحات.