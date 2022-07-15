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تصريح ماكرون عن روسيا يثير غضب القراء

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تصريح ماكرون عن روسيا يثير غضب القراء
AP
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غضب قراء صحيفة Le Figaro الفرنسية من تصريح رئيس بلادهم إيمانويل ماكرون، بأنه سيكافح ضد روسيا وأنه مستعد لتقديم التضحيات من أجل أوكرانيا.

وقال المستخدم Jackpot001: "المعذرة، لكنني ضد هذا الدعم لأوكرانيا".

واستفسر القارئ Anonymat: "كان على الأوكرانيين التقيد باتفاقيات مينسك. لماذا علي أن أدفع ثمن عدم قيامهم بذلك؟".

وقال المستخدم Salluste10: "موافق بخصوص الالتزام باتفاقيات مينسك. عشنا لنرى كل هذا الرعب لأن بعض الناس لم يلتزموا باتفاقيات مينسك. وأيضا لأن الناتو يريد السيطرة على كل شيء".

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وكتب القارئ Marco54: "حتى الآن، تعتبر العقوبات عوامل خارجية لإرضاء غرورنا. ومع ذلك، هناك عواقب حقيقية للغاية بالنسبة لنا: على سبيل المثال، انخفض اليورو إلى ما دون الدولار".

وقال آخر في تعليقه: "إنه يدافع عن مصالح البزنس في أمريكا الشمالية، ومن الناحية السياسية عن مصالح واشنطن. هذا كل ما يهتم به. ليس لديه أي خطط لمصالح فرنسا".

المصدر: نوفوستي

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