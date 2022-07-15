وزير صربي يرد على تهديد برلماني أوكراني لبلاده بـ"إعادة تربيتها"

قال وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين، ردا على تهديدات أوكرانية، إن أتباع ستيبان بانديرا في أوكرانيا والنازيين الكرواتيين لن يتمكنوا من "إعادة تربية" صربيا ورئيسها ألكسندر فوتشيتش.

وأضاف الوزير الصربي: "يأتي جزء كبير من الشر في أوكرانيا من أولئك الذين يشاركون الكروات في الأفكار التي جلبتهم إلى ستالينغراد (فوج المشاة الكرواتي المعزز رقم 369 قاتل إلى جانب القوات الألمانية النازية خلال الحرب الوطنية العظمى)".

وذكر الوزير أن الكروات لم يغفروا لفوتشيتش كونه الحفيد الباقي على قيد الحياة لأحد ضحايا النازيين الكرواتيين، والآن نرى أن حلفاءهم في البرلمان الأوكراني لا يغفرون له عدم قيامه بإيذاء أوكرانيا ولأنه لم يصبح جزءا من الدعاية المعادية لروسيا. وهم لا يمكنهم مسامحة فوتشيتش لاتباعه سياسة مستقلة وصربية".

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وشدد الوزير على أن أبناء بلاده يفتخرون برئيس دولتهم لأنه منتخب من قبلهم. وقال: "في صربيا يتم انتخاب الرؤساء في انتخابات نزيهة حرة وليس عبر المظاهرات والاحتجاجات في الساحات والميادين".

في وقت سابق، هدد النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو بأن بلاده وكرواتيا، ستنتقمان من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لتصريحاته حول مستقبل الأزمة الأوكرانية، و"ستعيدان تربيته وتربية شعب صربيا".

جاء ذلك بعد أن قال فوتشيتش أمس الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرحلة معينة من العملية الخاصة في أوكرانيا، سيطرح مقترحاته لزعماء العالم، وإذا لم يتم قبولها، "فسنتوجه إلى الجحيم"، وشدد أيضا على أن "العالم الغربي بأسره الآن في حالة حرب مع روسيا من خلال الأوكرانيين".

المصدر: نوفوستي