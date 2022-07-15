وزير خارجية هنغاريا يرفض إعادة وسام الصداقة الذي تلقاه من لافروف

قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، خلال رده على سؤال من أحد الصحفيين، إنه لا ينوي التخلي عن وسام الصداقة الذي استلمه من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الوزير الهنغاري ونظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، تم سؤال سييارتو، عما إذا كان ينوي التخلي عن وسام الصداقة الذي منح له لمساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية الهنغارية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرد بالقول: "لا، لقد استلمته في ظروف سلمية".

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وشدد الوزير، على أن ما يحدث في فترة السلم، لا يؤخذ بالحسبان خلال النزاعات.

ويشار إلى أن لافروف قام بتسليم الوسام إلى الوزير الهنغاري أثناء زيارته إلى موسكو في ديسمبر عام 2021.

من جانبها ذكرت صحيفة Népszava، أن الوزير النمساوي وقف خلال المؤتمر الصحفي وخلفة علم بلاده وعلم الاتحاد الاتحاد الأوروبي، فيما كان خلف الوزير الهنغاري فقط علم بلاده الوطني.

المصدر: نوفوستي